Kulla hind langeb

Kulla hind on augusti tipust langenud 18 protsenti. Foto: Erik Prozes

Teisipäeval langes kulla hind 1707 dollarile untsi kohta, mis on rohkem kui kaheksa kuu madalaim hind. Augusti tipust on kuld langenud 18 protsenti, vahendab Financial Times.

Kulla hinna kukkumine on märk taastuvast majandusest. Majanduse taastumise ootuses on võlakirjade tootlus tõusnud ja see on mõjunud kulla hinnale negatiivselt. Investorid on liikunud väärismetallist rohkem võlakirjadesse. Lisaks pakuvad kullale üha enam konkurentsi krüptovaluutad, eelkõige Bitcoin, mis on sel aastal tõusnud 55%.