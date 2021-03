Tesla on sisenemas Texase elektriturule

Tesla juht Elon Musk on sisenemas Texase elektriturule. Foto: Reuters/Scanpix

Elon Musk on ehitamas mega akut Texases, mis on ühendatud raskustes oleva elektrivõrguga, mis veebruaris peaaegu kokku kukkus, jättes tuhanded inimesed elektrita. See samm tähistab Tesla esimest suurt rünnakut USA energiamajanduse epitsentrisse, vahendab Bloomberg.

Tesla tütarettevõte, Gambit Energy Storage LLC, ehitab rohkem kui 100-megavatise energiasalvestuse projekti Texases Angletonis. Linn asub Houstonist umbes 65km lõuna pool. Sellise suurusega aku võiks kuumal suvepäeval toita umbes 20 000 kodu.