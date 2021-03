Börsile minek hirmutab väikseid ettevõtteid

Barking juht Kustas Kõiv ei tulnud selle pealegi, et rahastust võiks kaasata börsilt, vaid suundus otsejoones iduplatvormile. Foto: Andras Kralla

Väikesed ja lühikese ajalooga firmad, kes plaanivad olulist laienemist, seisavad küsimuse ees, kust saada raha. Kuigi kulud börsile või iduplatvormile raha kaasama minekuks on samas suurusjärgus, ei kaaluta tihti börsile minekut, sest see tundub pikk ja hirmus protsess.

Hiljuti Funderbeamist raha kaasanud Iconfiti kaubamärgi all tegutseva toidulidsandite tootja European Foods OÜ omanik Kenneth Kutan ja juba mõnda aega Funderbeami platvormil esindatud nutika parkimislahenduse Barkingu juht Kustas Kõiv möönsid kui ühest suust, et Tallinna börsi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud First Northi nimekiri ei tulnud neile rahastust otsides pähegi.