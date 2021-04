„Lumepall“ – lugu miljardärist, kes ei oska raha kulutada

Astusin ülikooli eesmärgiga lugeda igal aastal läbi kõik Warren Buffetti kirjad investoritele, kuniks hakkan neist aru saama. Läbi sai loetud ka kõik raamatud, mis on temast kirjutatud. Minu absoluutseks lemmikuks kujunes „Lumepall“.

„Lugesin keskkoolis esimest korda Warren Buffetti kirju investoritele. Tunnistan ausalt, ma ei saanud enamus terminitest ja mõtetest aru, kuid mõistsin, et kui tahan edukaks investoriks saada, tuleb maailma edukaima investori poolt kirjutatut lugeda osata,“ ütleb Jaak Roosaare. Foto: Raul Mee

Tegemist on kõige põhjalikuma ülevaatega, mis on sellest legendaarsest investorist kunagi kirjutatud. Erinevalt paljudest teistest Buffettit käsitlevatest raamatutest sai „Lumepalli“ autor allikana kasutada ka Warrenit ennast. Nii võibki öelda, et tegemist on ainsa „ametliku“ Buffetti biograafiaga.