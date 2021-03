Pensionifondid alustasid aastat tugevalt

SEB pensionifondid näitasid esimeses kvartalis parimaid tootluseid. Foto: Erik Prozes

Mitu teise samba pensionifondi ületas aasta esimese kolme kuuga kogu eelmise aasta tootluse.

Hoolimata turgude nõrkusest märtsis, on hulk pensionifonde ületanud esimeses kvartalis eelmise aasta tootlust. Pensionifondide tabeli tipust võib leida populaarsust koguvaid indeksifonde, mis on hõivanud esimesed kolm kohta. Samas eelmisel aastal kiiret tõusu teinud Roheline fond on suuremalt pihta saanud.