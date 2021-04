Metallide hinna tõus võib elektriautode revolutsiooni edasi lükata

Akude tehas Hiinas. Foto: Reuters/Scanpix

Elektriautode nõudluse kiire kasv on pannud autodes kasutatavate toorainete hinnad järsult tõusma, see aga aeglustab akude odavnemist, mis on laiaulatuslikus kasutamises võtmetähtsusega, vahendab Bloomberg.

Liitium, mis on elektriautodes kasutatavate laaditavate energiasalvestusseadmete puhul väga tähtis, on pärast suurt hinnalangust jälle kallinemas. Koobalti hinnad on kerkinud kvartaliga 57 protsenti. Nikkel jõudis selle aasta esimeses kvartalis kuue aasta tippu.