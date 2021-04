Amazon avab Londonis oma esimese juuksurisalongi

Amazon teatas täna, et avab Londonis ettevõtte esimese juuksurisalongi. See on osa e-kaubandusgigandi püüdlustest leida viise, kuidas oma äri laiendada, vahendab CNBC.

Amazon Saloni nime kandev juuksurisalong asub Spitalfieldsis kahekorruselises majas. See piirkond on tuntud kvaliteetsete restoranide ja poodide poolest. Salong on avatud seitse päeva nädalas.