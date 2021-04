USA lennufirmad näevad tunneli lõpus juba valgust

Soutwest Airlinesi lennuk. Foto: Reuters/Scanpix

USA lennufirmad American Airlines ja Southwest Airlines teatasid täna oma kvartalitulemused. Selgub, et rahapõletamine on aeglustunud ning suvel on oodata taastumist, sest Ühendriikides sujub vaktsineerimine tempokalt, vahendab Reuters.

Pärast aastat kestnud raskusi, koroonaviiruse pandeemiat ja sellega kaasnenud reisipiiranguid, näevad USA lennufirmad tunneli lõpus lõpuks valgust. Praeguseks on enam kui 50 protsenti USA rahvastikust saanud vähemalt ühe doosi koroonaviiruse vastast vaktsiini.