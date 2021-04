Tesla tulemused turgu ei üllatanud

Tesla Model S Taipeis autonäitusel. Foto: EPA

Täna esimese kvartali tulemused raporteerinud Tesla ületas küll analüütikute prognoose, kuid mitte piisavalt, et turgu üllatada.

Tesla teenis aktsia kohta 93 USA senti tulu, mis on kõrgem analüütikute konsensusest 80 sendist. Kogu ettevõtte I kvartali müügitulu küündis 10,39 miljardi dollarini, mis on päris lähedal analüütikute prognoositud 10,41 miljardile. Üle maailma toimetati ostjateni 184 800 autot, mis on 4000 rohkem kui eelmises kvartalis.