Aasia turud nädala alguses langesid

Aasia turud kauplesid öösel vastu esmaspäeva peamiselt miinuspoolel. Foto: AP/Scanpix

Öösel vastu esmaspäeva liiguvad peamised Aasia turud miinuspoolel. Euroopa ja USA indeksifutuurid ennustavad avanedes kerget tõusu.

Aasia peamistest börsidest on enim langenud Singapuri ja Hongkongi börs, mis on langenud ligi 1,4%. Aasia Dow ja India Sensexi langus jääb alla 1%. Jaapani ja Hiina börsid on pühadeks suletud.