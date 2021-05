Buffett nimetas järeltulija nime

Berkshire Hathaway tegevjuht ja esimees Warren Buffett. Foto: Reuters/Scanpix

90-aastane Warren Buffett ütles esimest korda välja selle nime, kellest saab tema järeltulija Berkshire Hathaway tegevjuhi kohal.

"Direktorid on üht meelt, et kui midagi minuga täna õhtul juhtub, on Greg see, kes võtab töö homme hommikul üle," sõnas Buffett CNBC telekanalile.