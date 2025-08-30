Piret Potisepp, Ülle Pind: kas restart 55+ vanuses on võimalik?
Ühiskond vananeb, ent stereotüüpse lähenemise tõttu jääb palju väärtuslikke kogenud töötajaid tööturul rakendamata, kirjutavad kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning tippjuhtimise ekspert ja koolitaja Ülle Pind.
Tööturult lahkub rohkem inimesi, kui peale tuleb. Ent miks siis ei lubata sugugi igas ettevõttes panustada kõigil, kes saaksid seda täiel rinnal teha, küsib kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp.
Eestis esineb värbamisel vanuselist diskrimineerimist, seda nii noorte kui vanemate töötajate suhtes, ja sellest tuleb senisest enam avalikult rääkida, ütles kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp Äripäeva raadios.
Stereotüüpidesse laskudes ei värba mitte kompetentsi, vaid vanuse ja soo põhjal, mis juba eos välistab pädevaid inimesi. Kui tõsine probleem on diskrimineerimine Eesti värbamiskultuuris ning kuidas kompetentsi värvata, seda jagavad kogenud personalijuhid “Rohepöörde praktikute” saates.
