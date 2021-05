Börs: Dow Jones tõusis uue rekordini

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA Dow Jonesi aktsiaindeks tõusis neljapäeval uue rekordini, millele aitasid kaasa positiivsed töötu abiraha taotlejate andmed. Vaktsiinitootjate aktsiad aga langesid, sest USA president Joe Biden toetas plaani loobuda koroonaviiruse vaktsiini patentidest, vahendab Reuters.

Hästi läks ka Standard & Poor’s 500 indeksil, mille tõusu vedas Apple. Täna teatas USA tööministeerium, et uute abiraha taotlejate arv langes 1. mail lõppenud nädalal 92 000 võrra, 498 000ni. See on alates pandeemia algusest kõige madalam näitaja.