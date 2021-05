PRFoods kaasab lisaraha läbi võlakirjade

Kalatööstus ettevõte PRFoods plaanib lisaraha kaasata. Foto: Irina Mägi

PRFoods teatas börsile, et plaanib kapitalistruktuuri parandamiseks allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni mahus kuni 3,5 miljonit eurot. Lisaks plaanitakse tagatud võlakirjade lisaemissiooni 1 miljoni väärtuses.

Allutatud võlakirju on plaan pakkuda mitteavalikult Eesti ja välisriigi kutselistele investoritele Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi täienduses. Esmane võlakirjade turule paiskamine on plaanis 2021 aasta II kvartalis. Lisatakse, et emiteerimist võidakse läbi viia mitme seeriana. Kavas on välja lasta 350 allutatud konverteeritavat võlakirja, nimiväärtuse ja emissioonihinnaga 10 000 eurot võlakirja kohta, lunastustähtajaga 01.09.2025 ning intressimääraga 7% kalendriaastas.