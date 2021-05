USA ja Euroopa börsifirmad purustasid analüütikute ootused

Pull Frankfurdi börsi ees sümboliseerib aktsiaturgude tõusu. Foto: Reuters/Scanpix

Esimese kvartali tulemuste hooaeg on USAs lõpusirgele jõudnud ning Euroopas poole peal. Tuleb välja, et analüütikud alahindasid globaalse majanduse taastumise mõju ning börsifirmade kasumid kujunesid oodatust tunduvalt suuremaks, vahendab Financial Times.

USAs on oma tulemused teatanud pea kõik Standard & Poor’s 500 ettevõtted – selgub, et esimesest kvartalist on kujunemas viimase kümnendi parim, kasumid on kasvanud aastases võrdluses enam kui 50 protsenti. Eelmise nädala lõpuks tulemused teatanud ettevõtetest ületas ootusi lausa 87 protsenti – see on suurim protsent alates sellest, kui Refinitiv andmeid koguma hakkas.