Geniaalselt lihtne investeerimisidee tõi kahe aastaga korteri sissemakse raha

Investor Marili Niidumaa pani strateegiaga täppi ja teenis krüptoturul kenakese summa. Foto: Liis Treimann

Eesti väikeinvestor, kelle kontolt iga päev mõni sent automaatselt investeeriti, avastas ühel päeval üllatusega, et oli justkui möödaminnes teeninud tuhandeid eurosid.

Krüptorahasse investeerides on paljud kaotanud nii oma raha kui ka ööune, sest bitcoini, etherumi, litecoini, dogecoini ja teiste krüptovaluutade hinda mõjutavaid asjaolusid on raske analüüsida. Lisaks investoritepoolsele nõudlusele ja pakkumisele tulevad mängu ka influencer'id ehk suunamudijad, nagu Tesla juht Elon Musk. Sealjuures on hinnaliikumised fenomenaalselt suured ning ühe päevaga 30–40% kukkuda või tõusta pole krüptoraha puhul mingi haruldane juhtum. Seega krüptoraha on üks riskantsemaid varaklasse, kuhu oma raha paigutada.