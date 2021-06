Kõrged hinnad takistavad eluasemeturu arengut

USA ehitajad on optimistlikud, aga ostjate jaoks on hinnad kõrged. Foto: Reuters/Scanpix

Bank of America aruandest selgub, et tõsine pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus koos kõrgete ehituskuludega teeb eluasemeturu normaliseerumise raskeks, vahendab Yahoo Finance.

Kuigi nõudlus kodude järgi on endiselt väga suur, siis olemasolevate kodude müük on sel aastal langenud. Lisaks on langenud ka hüpoteeklaenude taotluste arv.