Iduinvestor Madis Müür: Bercmani märgin, Change tekitab ettevaatlikkust

Madis Müüri investeerimisportfell on kuue aastaga kaheksakordistunud. Foto: Liis Treimann

Investor Madis Müüri hinnangul võib Change Investi käive kukkuda 90%, mistõttu suhtub ta krütoplatvormi ettevaatlikult. Raha plaanib ta paigutada hoopis uude börsile tulijasse Bercmanni ja Amplerit ostaks ka juurde, kui vaba raha oleks.

Kuigi Müüril on ette näidata ligi viieteistkümneaastane investeerimiskogemus, tõdes ta, et viimased viis-kuus aastat idudesse investeerides on ta nii mõnegi ämbri pidanud läbi kolistama. Möödapanemistest hoolimata on idud pakkunud Müürile 40–50% tootlust ning kuue aastaga on ta oma portfelli kaheksakordistunud.