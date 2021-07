Gaasiliidu juht: transpordisektori uued võimalused kliimaneutraalsuse saavutamiseks

Lahendus transpordisektori dekarboniseerimiseks on Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud, aga iseasi on see, kuidas ja mil viisil me seda võimalust kasutame, kirjutab Eesti gaasiliidu juht Heiko Heitur.

