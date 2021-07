Fondide TOP: need pensionifondid on tänavu teeninud enim tootlust

2021. aastal on seni kõrgeimat lendu teinud passiivsed ja odavate tasudega pensioni indeksifondid, mis on viie kuuga toonud üle 10% tootlust. Indeksifondid on kõrgel kohal ka enam kui nelja aasta lõikes, kuid ka aktiivsed fondid püsivad konkurentsis.