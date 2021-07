Euroopa Keskpank on valmis hinnatõusule kiiremini reageerima

Eesti Panga president Madis Müller peab oluliseks, et Euroopa Keskpanga nõukogu on valmis reageerima kiirenevale hinnatõusule juba siis, kui see on prognoositav lähema aja majandusarengus, mitte alles seejärel, kui näeb statistikas mõõdetud hinnatõusu püsivat jõudmist 2%ni, kirjutab keskpanga blogi.

