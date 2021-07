Õhemaks muutunud Tallink suutis müügitulu kasvatada ja kahjumit vähendada

Tallink Grupi juhi Paavo Nõgene sõnul pole kindlasti praegu põhjust tulemustega rahul olla, sest piirid olid suletud ja reisimine jätkuvalt raskendatud. Foto: Liis Treimann

Tallinki avaldatud majandustulemustest selgub, et müügitulu kasvas teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 32% ning kahjum vähenes 11%.

Tulemusi Äripäeva raadios kommenteerides ütles Tallinki juht Paavo Nõgene: "Tegelesime kokkuhoiu ja ettevõtte õhemaks muutmisega ja tänu sellele kasvas EBIDTA. Küll marginaalselt, aga siiski. Positiivne ongi see, et EBIDTA on plusspoolel ja raha ei põle, aga frustreeriv on see, et käesolevaks suveks reisimine ei taastunud," sõnas ta.

