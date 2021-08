Häkkerid varastasid korraga 600 miljoni dollari eest krüptorahasid

Häkkerite küüsi langes enam kui 600 miljoni dollari eest erinevaid krüptorahasid. Foto: Reuters/Scanpix

Häkkerid varastasid Poly Networki platvormilt enam kui 600 miljoni dollari eest krüptorahasid, mis on ajaloo üks suurimaid krüptovaluutade vargusi, vahendab CNBC.

Häkkerid kasutasid ära Poly Networki, mis ühendab erinevaid plokiahelaid nõnda, et need saavad koos töötada. Poly Network avalikustas rünnaku Twitteris ning soovib häkkeritega ühendust võtta, et nood varad tagastaksid.

