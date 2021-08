PRFoodsi kahjumijadal ei paista lõppu. Või siiski?

PRFoodsi juht Indrek Kasela läheb esimest korda pärast pandeemia algust sügisele vastu rahuliku südamega. Foto: Liis Treimann

Kalatootja PRFoodsi tulemused on pandeemia tõttu hoogsalt langenud ning lähiajal tuleb kaasata lisaraha, et pääseda halvimast. Investorid usuvad, et tegemist on praegu soodsa ettevõttega ja vaatavad tulevikku lootusrikkalt.

PRFoods on pandeemiast tugevalt pihta saanud, kuid samas oli seal kala sees juba varem. Hiljuti lõppenud majandusaastal saadi rekordilised 5 miljonit eurot puhaskahjumit. Probleemid hakkasid juba varem, kui pärast kiiret laienemist 2017. aastal osteti Soome suur kalasektori ettevõte Trio Trading ja kaks ettevõtet Suurbritanniast. Käiberekord tehti pärast Suurbritannia ja Soome kalaäride ostmist 2018. aastal ning alates sellest on käive aastalt aastasse vähenenud. Tuleb arvestada, et võrdluses muutus 2017. aastal majandusaasta arvestamise kord ning 2018. aasta võrdlemisel on tabelis kajastatud kuus kuud 2017. aasta tulemustest.

