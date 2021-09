LHV emiteeris 100 miljoni euro eest võlakirju

Raadiohommikus: kuidas hüppad, digitiiger?

Tarkusepäeval on paslik rääkida innovatsioonist ja uutest teadmistest. Seda eriti infotehnoloogia vallas, mis on tõstnud e-Eesti esile kogu maailmas. Ometi on viimastel aastatel e-Eesti kuvand hakanud lahjenema, sest meie e-uuendused ei tõuse maailmas niivõrd esile. Mida õppis meie digisektor pandeemiast, räägib riigi IT-eestvedaja Siim Sikkut. Mis on aga meie IT-firmade tuleviku väljavaated? Sellele küsimusele vastab infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni ettevõtete liidu värske president Doris Põld.

