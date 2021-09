Investorid ootavad Euroopa Keskpangalt rahatrüki vähendamist

Euroopa Keskpanga peahoone Frankfurdis. Foto: Reuters/Scanpix

Eurotsooni riikide võlakirjade tootlused tõusid seitsme nädala tippu, sest turuosalised ootavad kõrgemat inflatsiooni ning Euroopa Keskpanga rahatrüki vähendamist, vahendab Reuters.

Keskpanga rahapoliitikud andsid eelmisel nädalal mõista, et inflatsioon on kõrge ning see mõjutab ka nende otsuseid. Investorid usuvad nüüd, et Euroopa Keskpank, mille kohtumine toimub selle nädala neljapäeval, võib olla massiivseid stimuleerimismeetmeid tagasi tõmbamas.

