Tallinna börs lõpetas päeva korraliku langusega

Pikaaegne fondijuht läheb SEBst energiafirmasse: otsin teemat, mis on kõigile vajalik

2004. aastast SEB pensionifonde hallanud Sven Kunsing lahkub ametist, tunnistades, et ideed asjade paremaks muutmiseks said lihtsalt otsa. Uus ametikoht Enefit Green ja roheenergeetika on seevastu tema meelest tulevikuteema, mille arendamine on oluline kõigile.

2004. aastast SEB pensionifonde hallanud Sven Kunsing lahkub ametist, tunnistades, et ideed asjade paremaks muutmiseks said lihtsalt otsa. Uus ametikoht Enefit Green ja roheenergeetika on seevastu tema meelest tulevikuteema, mille arendamine on oluline kõigile.