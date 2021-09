USA Toidu-ja Ravimiamet hääletas kolmanda vaktsiinidoosi vastu

Moderna vaktsiinidoos. Foto: Reuters/Scanpix

Reedel hääletas USA Toidu-ja Ravimiamet (FDA) Pfizeri kolmanda vaktsiinidoosi heakskiitmise vastu, vahendab Yahoo Finance.

Viimasel ajal on peetud tulist arutelu mRNA vaktsiinide lisadoosi üle. Nii Moderna kui ka Pfizer on öelnud, et nende hinnangul peaks alustama kolmanda doosi manustamisega, et suurendada vastupanuvõimet.

