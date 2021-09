Paanikas inimesed ostsid Briti kütusejaamad tühjaks

Kütusejaamadest üle Suurbritannia on bensiin ja diislikütus otsa saanud. Foto: Reuters/Scanpix

Kuni 90 protsenti Suurbritannia kütusejaamadest sai täna tühjaks, sest paanikas ostjad soovisid oma sõidukite paake täita. Kardetakse, et veokijuhtide puudus ning tarneahelatega seotud probleemid võivad tekitada puudujäägi ja hinnad kiiresti üles viia, vahendab Reuters.

Pärast koroonaviiruse pandeemiat süvenenud veokijuhtide puudus on Suurbritannia tarneahelates tekitanud kaose, olgu selleks toit või kütus. Kardetakse, et enne jõule tekivad tõsised probleemid ning kaupu ja tooraineid pole piisavalt saada. See ärgitas täna autojuhte oma paake täis laskma.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099