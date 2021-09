Täna on viimane võimalus LHV märkimisõigustega kaubelda

Homsest on LHV uute aktsiate märkimisõigused turul väärtusetud. Foto: Liis Treimann

Täna on viimane päev LHV märkimisõigustega kauplemiseks – see tähendab, et kui investoril on märkimisõigusi ja ta ei soovi uute aktsiate pakkumises osaleda, tuleks õigused maha müüa. Need, kes soovivad rohkem aktsiaid märkida, on täna viimane päeva märkimisõigusi juurde osta, teatas LHV.

LHV Groupi lisaaktsiate emissioon toimub märkimisõiguste kaudu. See tähendab, et iga õiguse omanik saab vastavalt märkimisõiguste arvule aktsiaid märkida. Kui investor märgib aktsiaid rohkem, kui tal on märkimisõigusi, siis osaleb ta proportsionaalses jaotuses.

