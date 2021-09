Bercmani müügitulu kahanes ja kahjum kasvas

Bercman valmistab nutikaid ülekäiguradasid. Foto: Bercman Technologies

Nutikaid ülekäiguradasid valmistava Bercmani kahjum ulatus esimesel poolaastal enam kui 200 000 euroni. Müügitulu teeniti veidi enam kui 3000 eurot, selgub börsiteatest.

Poolaasta kahjum ulatus 209 658 euroni. Kahjumi põhjuseks on ettevõtte arenduskulud, täiendavate töötajate värbamine, investeeringud immateriaalsetesse varadesse ning aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega seotud ühekordset kulud. “Firma on arendusfaasis ja kahjumi tekkimine on paratamatu, aga uus müügistrateegia annab lootust, et kahjum hakkab edaspidi vähenema,” teatas Bercman.

