Investor ei tohi kriise karta

Kuigi investor peab tihti oma investeerimisstrateegiaid muutma, jätavad paljud selle tegemata, ütleb LHV vanemmaakler Nelli Janson. Foto: Eiko Kink

Võid saavutada kõike, kui seda vaid väga tahta. Kõlab nagu imal klišee, eks? Ometi on ses äraleierdatud lööklauses terake tõtt – Charles Schwab on elav näide, et just nii see on.

Tema „Investeeritud“ ei ole tavapärane investeerimise käsiraamat – see viib lugeja ajaloolisele ringkäigule börsil läbi ühe mehe eluloo.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099