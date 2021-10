Kriis süveneb: Euroopa maagaasi hind tõusis päevaga 26%

Kardetakse, et saabuv talv võib energiaturu kriisi süvendada. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa energiahinnad on sellel nädalal tõusnud uute rekorditeni, sest hirm vähese pakkumise pärast on süvenenud. Suurbritannias tõusid maagaasi futuurid esmakordselt 3 naelani Briti termilise ühiku kohta, vahendab Bloomberg.

Globaalne puudus kütustest mõjutab turge üle maailma, sest riikide nõudlus on üle maailma pärast pandeemiat järsult kasvanud. Kasvavad energiakulud ähvardavad inflatsiooni kiirendada ja hakkavad survestama tööstustootmist, mõned ettevõtted on olnud sunnitud juba toodangut vähendama. Mure maagaasi varude pärast süveneb, sest talv on tulemas. See on hinnad veelgi kõrgemale tasemele viinud.

