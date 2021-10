Aavo Kärmas: märkimine on edukas, kui teeme osalejate rekordi

Taastuvenergiatootja Enefit Greeni juht Aavo Kärmas selgitas intervjuus, miks ettevõte just nüüd börsile tuuakse, kas tegemist on kasvu- või dividendiaktsiaga, miks just 100 miljonit börsilt soovitakse, kas plaanitakse tulevikus lisaemissioone ja kuidas ta hindab, et börsiletulek oli edukas.