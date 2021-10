LHV: Coopi aktsia on ülehinnatud – aeg müüa

LHV analüütikute hinnangul peaks Coop Panga aktsia liikuma poole madalamale hinnatasemele, et olla õiglase väärtusega. Foto: Liis Treimann

LHV on avaldanud uusima analüüsi Coop Panga aktsia kohta. LHV analüütikud toovad välja, et kuigi Coopi kasv vastab nende ootustele, on kolmanda kvartali kasvu ning kasumlikkuse näitajad pigem neutraalsed.

LHV analüütikute hinnangul on Coop Panga aktsia õiglase väärtus vahemikus 1,45–1,55 eurot, mis on enam kui poole madalam panga praegusest turuhinnast. Sealjuures on LHV hoidnud sarnast hinnasihti aasta algusest saadik, hoolimata investorite kasvanud ootustest kodumaisele pangale ja Coopi näidatud kasvu- ning kasuminumbritest.

