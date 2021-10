Uudised

Äripäev

19. oktoober kell 14:59 Jaga lugu:







Raadiohommikus: verivärsked kommentaarid Coop Panga majandustulemustele

Coop Panga juht Margus Rink. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio hommikuprogrammis värsked teated buumivast börsist ja ähvardavatest koroonapiirangutest. Hommikul kell 8.00 avalikustab Coop Pank värsked majandustulemused, saame teada, kas kasum ja kasvud on sama tugevad, nagu olid sel nädalal LHV-l. Kell 8.05 on küsimustele vastamas pangajuht Margus Rink.

Stuudios on külas Swedbanki Eesti tegevjuht Olavi Lepp, kellelt küsime hinnangut väikeinvestorite plahvatuslikule aktiivsusele, analüüsime rohepöörde mõjusid majandusele ja saame teada, miks on Swedbanki uutes töökuulutustes näha ka palganumbrid.

Missuguseid üldistusi me saame teha kohalike valmiste tulemuste kohta. Mis on muutunud jõuvahekordades? Mille peale hakkab mäng käima tulevastel riigikogu valimistel? Külas on politoloog Tõnis Leht.

Võtame telefonikõne Pärnu Postimehe peatoimetajale Siiri Eralale ja Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetajale Kristjan Ojangule, kellelt uurime samuti kohalike valimiste järelkajade kohta.

Hommikuprogrammi juhivad Rivo Sarapik ja Igor Rõtov.

Päev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saate keskmes on elektriautode laadimislahendused. Räägime, milline on seis meie laadimisvõrgustikuga ning mis veel hoiab tagasi elektriautode kiiremat kasutuselevõttu. Saatekülalised kirjeldavad eramajade juurde paigaldatavaid ja äriklientidele mõeldud laadimisvõimalusi, sealhulgas tuleb juttu laadimiskiirusest, -võimsusest ja paindlikkusest.

Saates selgub ka, kuidas saavad elektriautod osaleda elektri varustuskindluse loomisel, millise otsuse on sellega seoses vastu võtnud Volkswageni grupi juhatus ning mis positiivsed küljed kaasnevad ettevõtete juurde nii oma töötajatele kui teistele elektriautode omanikele laadimise võimaldamisega.

Stuudios on külas Audi Tallinna esinduse juhataja Toomas Pärna, Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals ja Enefit Volti äriarendusjuht Kert Pääbo.

Saatejuht on Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saate põhiteema on ettevõtete ülevõtmised ja ühinemised ehk M&A. Sel teemal kõnelevad stuudios Superia Corporate Finance'i juhtivpartner Henrik Igasta ja Luminori panga struktureeritud finantseerimise nõustaja Jüri Kuusk.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm aga selgitab, mida saab välja lugeda majanduse näitajatest.

Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Suurbritannia tühjad poeletid on kui ettekuulutus maanteeveosektori kõige tulisemale probleemile ehk veokijuhtide puudusele ja ainus väljapääs on võõrtööjõu laialdasem riiki lubamine, leiti Aripäeva TOPi saates, mis sedapuhku on pühendatud äsja ilmunud Autotranspordi TOPile.

„Ainuke väljapääs, mida mina täna näen, on võõrtööjõud. Kui kaua see on lahendus? Ega sedagi ei tea. Kui näiteks Ukrainas teenisid autojuhid veel mõne aasta eest riigi keskmist palka ehk 400–500 dollarit, siis nüüd ütlevad nii mõnedki autojuhid juba, et nad ei taha enam tulla. Ta pigem sõidab oma riigis, saab kodus olla ja palk on seal ka kerinud juba 1000–1200 dollari piirimaile,“ rääkis OÜ Sixstar tegevjuht Raul Mälk.

„Iga riik, kes selle probleemiga tegelemise edasi lükkab, liigub olukorra suunas, kus praegu on Suurbritannia,“ nentis ka Eesti Autoettevõtete Liidu tegevjuht Villem Tori. „Britid on teinud võõrtööjõule taas uksed lahti, Saksamaa plaanib sama teha Ukraina autojuhtidele. Ja mida rohkem suured riigid kolmandate riikide juhte sisse lubavad, seda väiksem lootus on meil neid tööle saada. Täna meil on väike eelis, näiteks see, et me räägime vene keelt. Ukrainlased enamasti ei räägi saksa keelt, aga kaua sedagi eelist on.“

Sektori suurima probleemina tõstis veokijuhtide teema esile ka saate kolmas külaline, KPMG partner Joel Zernask. „Me peame rääkima autotranspordist kui elutähtsast riigi funktsioonist ja proovida otsustajaid kallutada sinnapoole, et nad teeks kõik selleks, et meil oleks inimesi, kes seda väga olulist tööd teeks.“

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Iduettevõtlusele keskenduva saate „Ükssarvikute kasvulava“ seekordses saates tuleb juttu vaimsest tervisest, läbipõlemisest ja töökultuurist.

Saates oli külas ükssarviku, idufirma Zego kaasasutaja ja tegevjuht Sten Saar, kellega tuli juttu sellest, kuidas täna juhivad naljatades Zegot psühholoogid, millal tema enda mõtlemises muutus vaimne tervis oluliseks, millist kooliraha tal on tulnud selle teemaga seoses maksta ning millist kasu on ta tundnud regulaarselt psühholoogi juures käimisest igapäevases juhtimises ja tööelus.

Samuti rääkisime sellest, kas töötajate vaimne tervis on ettevõtte asi, mil viisil on Zegos 20–30 läbipõlenud töötajat sundinud töökultuuri muutma ning millised on Sten Saare tööriistad, kuidas ettevõttes n-ö temperatuur ja stressitase madalal hoida, et ise vaimselt ja füüsiliselt terve püsida ning töötajad enda ümber tervena hoida.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Usun, et hea kliendisuhe on nagu suhe naabriga: saad hästi läbi, aga iga päev ei pea külas käima, ütleb Õhtulehe Kirjastuse müügidirektor Rismar Marmor.

Enesedistsipliin läbirääkimistel on kõige alus: oma emotsioonide näitamine tähendab oma mõjuvõimust loobumist. „Professionaalsed läbirääkimised on kunst. Minu parim parktika on vaadata kliendile kohtumisel silma ja proovida mõista, mis on talle tähtis, ja kuhumaani saab üksteise piire nihutada,“ avab Marmor müügiläbirääkimiste köögipoolt saates „Juhtimislabor“.

Saates tuleb juttu ka sellest, miks jäädakse hinnalõksu kinni, millised pidurid takistavad müügiinimestel end arendada, ja räägitakse enesejälgimise teadlikkusest müügis ning ostja võimust.

Lisaks jagavad Marmor ning saatejuht Urmas Kamdron, milliseid muljeid tekitas neis Jeb Blounti värske raamat “Tehing lukku. Kuidas õige taktikaga müügiläbirääkimistel edu saavutada!”.

Saadet juhib Urmas Kamdron.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit