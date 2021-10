Arco Vara on üheksa kuuga hooga kasumit kasvatanud

Kinnisvara areneb – tahaks ka sellest osa

Käes on uus nädal ja uus märkimisperiood. Eilsest on võimalik märkida endale Arco Vara osalust. Mina hetkel aktsionär pole, aga kuna Arco Vara tundub huvitav ettevõte, siis otsustasin analüüsida, kas on aeg seda muuta.