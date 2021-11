Enefit Green hoiab investoreid aktiivsena: mitu suurt müüjat, aga veel rohkem ostjaid

Eraisikutest loobus suurest aktsiapakist täielikult Heldur Meerits, kelle valduses oli 24 000 aktsiat ning hinnanguline tehingu kasum võis jääda üle 12 000 euro. Foto: Andras Kralla

Enefit Greeni aktsiatega kauplemise algusest on möödas nädal ning rekordilise aktsionäride arvu börsile toonud firma aktsiatega on käinud vilgas toimetamine - on võetud müügi kaudu kümneid tuhandeid kasumit, aga on ka juurdeostjaid.

Enefit Green on Tallinna börsil vaieldamatult viimase kuu enimkõneldud aktsia. Nüüd kui kauplemise algusest on pisut üle nädala möödas, on paslik uurida, mis emotsioonid valitsevad aktsionäride seas ning kes millise strateegiaga läks roheaktsiaid ostma.

