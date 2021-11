Hepsori märkimine tekitab investorites vastakaid arvamusi

Investori ja õppejõu Tõnn Talpsepa sõnul ei ole mõistlik, et igapäevaselt tööl käiv jaeinvestor peab oma säästude üle tegema otsused loetud päevade jooksul sisuliselt ajakirjanduses avaldatud info põhjal, et tal oleks lootust aktsiaid üldse kätte saada. Foto: Liis Treimann

Kolmapäeval prospekti avalikuks teinud kinnisvaraarendaja Hepsori aktsiate märkimisega seotud diskussioonidel on näha kahte äärmust – ühtede investorite meelest on tegemist probleemse pakkumisega, millest ei soovita osa võtta, teiste arust on aga välja tuldud perspektiivika ja soodsa aktsiaga, mida plaanitakse suurelt märkida.

Mitmed Äripäevaga rääkinud kogenud investorid näevad kinnisvarasektoris perspektiivikat tulevikku ja usuvad Hepsori meeskonda, mistõttu soovivad nad praegu käivast aktsiate märkimisest osa võtta. Kuid võimaluste kõrval näevad eksperdid aktsiapakkumises ka probleeme, millesse suhtumine on nii finantsinspektsiooni kui Tallinna börsi poolt nende jaoks murettekitav.

