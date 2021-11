Hepsor investor Toomasele: oleme teinud kõik, et aktsia hinnaga mitte puusse panna

Andres Pärloja. Foto: Liis Treimann

Meie ise hindame ettevõtte väärtust pigem läbi tulevikus tekkivate rahavoogude, kirjutab Hepsori asutaja ja omanik Andres Pärloja vastulauses investor Toomase koostatud Hepsori aktsia hinna analüüsile.

On väga julgustav, et juba märkimisperioodi esimesel päeval sai Hepsori aktsia hind nii palju asjatundlikku tähelepanu. Ühte ettevõtet on võimalik analüüsida väga erinevate nurkade alt. Igal analüütikul on oma nägemus ja iga vaatenurk on tegelikult õige. Mida rohkem on eripalgelist analüüsi, seda parem tunnetus võimalikel investoritel investeerimisobjektist tekib ja seda tasakaalustatum on tervikpilt.

