Elon Musk on jätkuvalt aktsiaid müümas

Rohepööre võib kasvatada lennupiletite hindu hüppeliselt

Maailma suuruselt teise lennufirma Delta tegevjuht Ed Bastian kinnitas, et USA lennundushiid on investeerib süsinikuemissioonide vähendamisse järgmise kümne aasta jooksul üle miljardi dollari, kuid rohelennundusse peavad panustama ka valitsused, sest vastasel juhul võetakse see raha reisjatelt.

