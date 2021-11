Tesla aktsia võtab suuna allapoole

Muski säuts pani Tesla aktsia langema

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles, et elektriautode tootja pole Hertziga suurlepingut veel sõlminud, mis pani aktsia langema. Hertz teatas veidi enam kui nädal aega tagasi, et on jõudnud Teslaga kokkuleppele 100 000 auto ostmiseks.