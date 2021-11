TPD aktsiate langus viis lõviosa Nordic Fibreboardi kasumist

Majandustulemused: Nordic Fibreboard teenis teises kvartalis üle 2,5 miljoni euro müügitulu

Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2021. majandusaasta teise kvartali tulemustest selgub, et ettevõtte konsolideeritud müügitulu oli sel ajaperioodil 2,58 miljonit eurot (2020 2. kvartalis 2,48 miljonit eurot). Sellest puitkiudplaadi müügitulu oli 2,51 miljonit eurot (2020 2. kvartalis 2,43 miljonit eurot). Lisaks teeniti müügitulu kinnisvarahaldusest (64 tuhat eurot), mööbli jaemüügiga tegelemise on ettevõte lõpetanud ja see üksus likvideeritakse.