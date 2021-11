USA paiskab turule 50 miljonit barrelit strateegilisi naftareserve

USA president Joe Biden. Foto: Reuters/Scanpix

USA paiskab oma strateegilistest naftareservidest turule 50 miljonit barrelit naftat, sarnase sammu teevad ka Hiina, Jaapan, India, Lõuna-Korea ja Suurbritannia, vahendab Reuters.

See on suurriikide poolt pretsedenditu samm, millega püütakse nafta kiiret hinnatõusu peatada ja kütust tarbijatele odavmaks teha. Ebasoodsad olukorda on suurimate naftatarbijate jaoks võimendanud ka Euroopat ja Aasiat tabanud energiakriis.

