PRFoods sulgeb Soomes tehase

PRFoodsi juht Indrek Kasela näeb, et pärast Soome tehase sulgemist suudab, sealne tütarfirma taastada kasumlikkuse. Foto: Liis Treimann

Tallinna börsil noteeritud PRFoods sulgeb tütarettevõtja Heimon Kala Oy Soomes asuva Kokkola kalatöötlemise tehase ja koondab kõik tehase 35 töötajat.

Ettevõte selgitas börsiteates, et ühekordsed koondamiskulud on ligikaudu 0,7 miljonit eurot ning need realiseeruvad järgneva kuue kuu jooksul. Tehase sulgemisega tekib grupile kokkuhoid Soomes ligi 2,3 miljonit eurot aastas.

