USA börsilt lahkuva Didi aktsia reageeris suure tõusuga

Didi aktsia hakkas pärast uudiseid hoopis tõusma. Foto: Reuters/Scanpix

Vaatamata otsusele New Yorgi börsilt lahkuda kallines Bolti eksomaniku Didi aktsia täna eelturul kuni 14 protsenti, kirjutab CNBC.

Ettevõte teatas eile õhtul, et viib aktsiad New Yorgi börsilt üle Hongkongi. Hiina sõidujagamisteenust pakkuva ettevõtte jaoks on viimasel ajal probleeme tekitanud regulatsioonid. Aktsia on pärast emissiooni odavnenud aasta algusest umbes 40 protsenti.

