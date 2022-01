Roosaare: oma uues raamatus on Saario teravam kui kunagi varem

Saario on aidanud kasvatada üles põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui ka sealpool Soome lahte, on investor ja „Rikkaks saamise õpiku“ autor Jaak Roosaare veendunud. Foto: Raul Mee

Mäletan selgesti hetke, kui otsustasin, et minust saab investor. Oli 1998. aasta juunikuu, olin lõpetanud keskkooli 10. klassi ning ma olin raamatukogust laenutanud Seppo Saario raamatu „100 igihaljast börsivihjet“.

Usun, et selliste mälestustega investeerimishuvilisi on Eestis sadu ja sadu. Nagu terve põlvkond kinnisvarahuvilisi on üles kasvanud Robert Kiyosaki raamatute lummuses, on Saario aidanud kasvatada üles põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui ka sealpool Soome lahte.

Oma uues, noortele suunatud raamatus „Nõnda ma investeerin börsiaktsiatesse. Teejuht noortele“ on vanameister teravam kui kunagi varem. Vastupidi üldistele soovitustele, et vanuse kasvades peaksid investorid liikuma kasvuaktsiatest võlakirjadesse, on Seppo aastatega avastanud, et kasv on turvalise investeerimise saladus.

Raamat: "Nõnda ma investeerin börsiaktsiatesse. Teejuht noortele" Autor: Seppo Saario Lehekülgi: 128 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit. Investeerimistarkust aitavad jagada LHV, Nasdaq Tallinn ja Swedbank.

Kõik investorid eksivad, ka Saario

Mõnikord investor eksib ja kaotab suurema osa oma investeeringust. Piisab aga ühest-kahest heast tabamusest, mis võib portfelli väärtust mitme(kümne)kordistada. Hea näide on raamatuski kajastust leidnud Revenio Groupi aktsia. Kui ma käisin Seppot 2019. aasta lõpus Helsingis intervjueerimas, mainis ta, et ta oli seda aktsiat ostnud hinnaga 3 eurot ning pärast kiiret hinnatõusu osa müünud, arvates, et tõus on olnud üleliia kiire. Meie vestluse ajaks oli aktsia hind kerkinud 24 eurole. Seppo oli oma viga tunnistanud ning müüdud aktsiad tagasi ostnud. Plaanisin isegi neid tema soovitusel osta, kuid hind tundus liiga krõbe. 2021. aasta oktoobri alguses kaupleb ettevõtte aktsia 54 euro juures, olles vahepeal ületanud isegi 70 euro taseme.

Ka Seppo käib ajaga kaasas ning uues raamatus on varasemast rohkem juttu tulevikutehnoloogiatest ja uuendusest. Samuti käsitleb autor väga põhjalikult eri ETFe ja indeksifonde, mis annavad võimaluse saada turgude kasvust osa väga odavalt ning mugavasti. Siit koorub välja ka Seppo soovitatud ideaalportfell: paigutada pool või kaks kolmandikku varadest laiapõhjalistesse indeksifondidesse ja ülejäänud kapitali eest valida 5–10 kiiresti kasvavat väikefirmat. Just selline portfell peaks vanameistri arvates tagama nii kapitali kaitse kui ka kasvu (on ju kasv parim kaitse!).

Soovitan lugeda Saario raamatuid kõikidel investeerimishuvilistel ning jagada seda raamatut ka oma kooliealiste lastega – ehk süttib vanameistri kaasabil nendeski soov saada investoriks!