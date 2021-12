Asjatundjad teevad indeksitesse investeerimise siililegi selgeks

Mul endal on kalendris iga kuu kindlad kuupäevad, millal ma ostan umbes sama summa eest kindlaid indekseid, ütleb rahatarkuse jagaja Jekaterina Tint. Foto: Liis Treimann

Investor Toomase korraldatud “Indeksitesse investeerimise kiirkursusel” tõdes Toomas oma avasõnades, et investori eesmärk on teenida mõistliku riskiga võimalikult suurt tulu. Investor Toomas on oma investeeringuid aktiivselt juhtinud, aga võrdleb neid sellegipoolest suuremate indeksifondidega.

Näiteks on Toomas viimase 19 aasta jooksul indeksifonde mitmekord­selt edestanud – tema portfelli tootlus on olnud 713%, samas kui S&P 500 tootlus on olnud 328% ja Stoxx Europe 600 oma 208%. Aga alates 2009. aastast on Toomas jällegi indeksitele alla jäänud – S&P 500 tootlus on olnud 665%, Stoxx Europe 600 oma 280%, aga Toomase oma 248%.

