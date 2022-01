Saario paneb südamele: investori suurim eelis on aeg

Liitintressi mõju pikaajalisele rikkuse kasvule on sedavõrd tugev, et aeg on ülim eelis, mida kasutada, toonitab Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets. Foto: Raul Mee

Kui teha esimene samm investeerimismaailma varakult ning lasta ajal oma töö teha, võib igaüks saavutada majandusliku sõltumatuse ja vabaduse elada täpselt nii, nagu ta seda ise tahab. Seppo Saario annab praktilisi näpunäiteid, kuidas noorelt alustada.

Saario on legendaarne Soome investor, kelle raamatuid võib leida paljude Eesti investorite raamaturiiulist. Toetudes oma aastakümnete pikkusele kogemusele, kirjutab ta lihtsalt ja praktiliselt, andes igaühele võimaluse õppida. Kui tema varasemad raamatud on toonud investeerimise juurde paljud täisealised, siis uue raamatu „Nõnda ma investeerin börsiaktsiatesse. Teejuht noortele“ eesmärgiks on suunata investeerima noored lugejad.

Kindlasti õpivad kõik edukad investorid terve elu, vältides vigu, mida on korra teinud, ning õppides teiste edulugudest, kuid liitintressi mõju pikaajalise rikkuse kasvule on sedavõrd tugev, et aeg on ülim eelis, mida kasutada. Saario kirjutab lihtsalt ja arusaadavalt, miks on see nii ja kuidas isegi pisikesed summad kasvavad suureks, kui anda investeeringutele piisavalt palju aega. Just mõte, et investeerida saab juba väikeste summade eest ja oluline on teha seda varakult ning regulaarselt, on sõnum, mida võiks noor lugeja Saario sõnadest meelde jätta.

Raamat: "Nõnda ma investeerin börsiaktsiatesse. Teejuht noortele" Autor: Seppo Saario Lehekülgi: 128 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit. Investeerimistarkust aitavad jagada LHV, Nasdaq Tallinn ja Swedbank.

Vanameistri praktilised näpunäited

Saario ei kirjuta üksnes põhitõdedest, nii et ka noor lugeja saaks avastada investeerimise võlusid, vaid jagab ka väga praktilisi näpunäiteid, kuidas investeerida ning tüüpvigu vältida. Kui varasematel aastatel oli investeerimisega alustamine kallis ja teadlikul investoril oli raske väikeste summadega startides kulusid kontrolli all hoida, siis täna saab Eestis aktsionäriks tasusid maksmata. Võimalus sukelduda investeerimismaailma mõneeurose investeeringuga on erakordne eelis.

Saario annab väga lihtsa ja praktilise ülevaate valikutest, millega seisab silmitsi iga alustav investor. Ta jagab soovitusi, kuidas oma portfelli üles ehitada ja jõuda kõrgema tootluseni ning kuidas riske lihtsalt ja hästi hajutada. Noor investor leiab Saario abiga vastused paljudele küsimustele, mis teekonna alguses tekivad.

Saario kirjutab, et varanduse kasvule aitavad kaasa kaks asja: aeg ja tootlus. Raamatu kõige olulisemaks sõnumiks ongi aeg ning võimalus kasutada ära selle uskumatult olulist rolli rikkuse kasvatamisel, mis tekib siis, kui alustad investeerimist noorelt.