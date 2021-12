Inglise Keskpank šokeeris turge intressitõusuga

Inglise Keskpanga juht Andew Bailey. Foto: Reuters/Scanpix

Inglise Keskpank tõstis esimesena maailma suurimate keskpankade seas intressimäärasid ning hoiatas, et inflatsioon tõuseb aprillis 6protsendini – see on rahapoliitikute seatud eesmärgist kolm korda kõrgem tase, vahendab Reuters.

Inglise Keskpanga otsus valmistas investoritele üllatuse, sest oodati, et intressid jäetakse samale tasemele. Rahapoliitikute sõnul on vaja kohe reageerida, vaatamata sellele, et omikronitüvi on Suurbritannias kiiresti levimas. Nende hinnangul on inflatsioonisurve laiapõhjaline.

